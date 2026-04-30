Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre H-ÜFE Mart ayında aylık yüzde 4,06 artarken, yıllık bazda yüzde 35,94'e ulaştı. En yüksek artış gayrimenkul hizmetlerinde görüldü. Veriler, hizmet sektöründe fiyat artışlarının mart ayında da güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2026 yılı Mart ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 4,06, yılın başına göre yüzde 14,47, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,94 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 35,63 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda en dikkat çekici artışlardan biri yüzde 40,30 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,52, idari ve destek hizmetlerde yüzde 34,36 artış yaşandı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 32,54, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 32,31 oranında yükseldi.

Aylık bazda ise ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,01 ile en yüksek artışı gösterdi. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,96, bilgi ve iletişimde yüzde 1,86 ve konaklama-yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,78 artış kaydedildi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerdeki aylık artış ise yüzde 0,92 oldu.