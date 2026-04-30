Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyet yürüten Ağrı İl Çocuk Hakları Komitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Hakları Gönüllüleri ile bir araya gelerek çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla toplantı düzenledi.

Programda çocukların temel hakları, korunma ihtiyaçları, sosyal hayata katılımları ve hak temelli yaklaşımın toplumda daha görünür hale getirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda çocuk hakları alanında yapılabilecek ortak çalışmalar, gönüllülük faaliyetleri ve bilgilendirme programları ele alındı. Ağrı İl Çocuk Hakları Komitesi ile üniversite gönüllülerinin iş birliğiyle yürütülecek çalışmaların, çocukların haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sunması hedefleniyor. Programda ayrıca çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici ortamlarda yetişmesi için kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekildi.