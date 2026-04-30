Merkez Bankası'nın 22 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımladı. Politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakıldığı toplantıda küresel belirsizlikler ve enerji fiyatları enflasyon üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 22 Nisan 2026 tarihli toplantı özetini yayımladı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Toplantı özetinde, küresel ekonomide jeopolitik gelişmelerin etkisiyle belirsizliklerin sürdüğü, özellikle enerji fiyatlarında yüksek seyir ve oynaklığın dikkat çektiği belirtildi. Bu durumun küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığı ifade edildi.

Yurt içinde ise ekonomik faaliyette yavaşlama sinyalleri öne çıktı. Perakende satışlar ve sanayi üretiminde sınırlı artışlara rağmen genel görünümün zayıf seyrettiği vurgulandı.

İstihdamda gerileme yaşanırken işsizlik oranının yüzde 8,3 seviyesinde yatay kaldığı kaydedildi.

Enflasyon tarafında mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,94 arttığı, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,87 seviyesine gerilediği belirtildi. Ancak enerji fiyatlarındaki yükselişin ve hizmet sektöründeki katılığın enflasyon üzerindeki riskleri canlı tuttuğu ifade edildi.

Finansal koşullara ilişkin değerlendirmede kredi büyümesinin hız kazandığına dikkat çekilirken, mevduat ve kredi faizlerinde artış yaşandığı belirtildi. TCMB rezervlerinin gerilediği, buna karşılık risk priminde düşüş gözlendiği aktarıldı.

Toplantı özetini kamuoyuyla paylaşan Para Politikası Kurulu, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurgulayarak, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde ilave sıkılaştırma adımlarının atılabileceğini bildirdi. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine indirilmesinin amaçlandığı ifade edildiği toplantıda ayrıca kredi ve likidite koşullarının yakından izleneceği, gerektiğinde makroihtiyati adımlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği belirtildi.

