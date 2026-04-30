Genç MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı' programının konuğu, Bursa'dan doğup Türkiye'nin ulusal markalarından biri haline gelen Köfteci Yusuf'un Kurucusu Yusuf Akkaş oldu.

BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda genç girişimcilerle bir araya gelen Akkaş; sıfırdan zirveye uzanan marka yolculuğunu, kriz yönetimi tecrübelerini ve müşteri memnuniyetini merkeze alan işletme anlayışını paylaştı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Süleyman Mesih Çil, ticari başarıyı yüksek ahlak, erdem ve ahilik kültürüyle birlikte ele alan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Temel hedeflerinin çağın gerektirdiği dönüşüme ayak uyduran, yenilikçi fikirler üreten, donanımlı ve ahlaklı genç iş insanları yetiştirmek olduğunu belirten Başkan Çil, 'Hem şehrimizde hem de ülkemiz genelinde genç girişimciler arasında güçlü bir dayanışma ve iş birliği zemini oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Geleceğin iş dünyasını; üretken, vizyoner ve değerlerine bağlı gençlerle inşa etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu yolda bizlere rehberlik eden en önemli unsurlardan biri de başarı hikâyeleriyle ufkumuzu açan büyüklerimizin tecrübeleridir. Sayın Akkaş'ın girişimcilik yolculuğu, azmi, çalışma disiplini ve marka oluşturma sürecinde edindiği tecrübeler; iş dünyasına yeni adımlar atan biz gençler için son derece kıymetli dersler barındırıyor.' ifadelerini kullandı.

'BİR İNSANI KAYBETMEK DÜNYAYI KAYBETMEKTİR'

Genç iş insanlarına tecrübelerini aktaran Yusuf Akkaş, restoran sektöründe 'yüksek hacim, uygun fiyat' modelini başarıyla uyguladıklarını belirtti. Büyüme sürecinde esnaf ruhunu ve samimiyeti korumanın en büyük öncelikleri olduğunu ifade eden Akkaş, memnuniyetin, Köfteci Yusuf markasının temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. Akkaş, 'Kararlar alırken her zaman masaya hayali bir müşteri koyar, 'Zam yapsak ne derdin?' diye sorarız. Köfteci Yusuf'ta müşterinin hakkından çalamazsınız; bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bütün çalışma arkadaşlarımıza tembihimiz şudur: Tüketici ile kurum arasında bir problem mi oldu? Art niyet yoksa oyunu her zaman ondan yana kullanın. Kayıp şirketten gitsin. Bir tabağın, bir yemeğin maliyeti bellidir ama bir insanı kaybetmek, dünyayı kaybetmek gibidir. Konuklarımıza 'Burası sizin eviniz, çalışanlar da çocuklarınız' duygusunu yaşatmak ve o güveni vermek bizim en büyük servetimizdir.' diye konuştu.

Ticarette kârın yalnızca paradan ibaret olmadığını belirten Akkaş, genç girişimcilere işlerinin odağını ve samimiyetini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Süleyman Mesih Çil'in Yusuf Akkaş'a günün anısına hediye takdim etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.