ANKARA (İGFA) * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir eşiği geride bıraktığını duyurdu. Bakan Bayraktar, Mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde toplam elektrik üretiminin yaklaşık 3'te 2'sinin temiz enerji kaynaklarından elde edildiğini belirten Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gelişmenin, Türkiye'nin enerji dönüşümü hedefleri açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Üzerinde çalışılan uzun vadeli plan kapsamında yenilenebilir enerjinin merkezde yer aldığı yeni bir enerji mimarisi kurduklarını ifade eden Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirterek, güneş ve rüzgâr enerjisinde belirlenen 120 bin megavatlık kurulu güç hedefinin daha da yukarı taşınmasının planlandığını kaydetti. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan yatırımların hız kesmeden süreceğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında tam bağımsızlığa ulaşması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.