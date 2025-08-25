Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/20 ve 2025/23 sayılı tebliğlerle ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik önemli kararlar aldı. Avrupa Birliği, BAE, İtalya ve Mısır menşeli ürünlere yönelik damping önlemleri ve soruşturmalar başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik iki yeni tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

2025/20 ve 2025/23 sayılı tebliğler, damping önlemlerinin etkisiz kılınmasını önlemek ve yeni soruşturmalar başlatmak amacıyla hazırlandı.

TEBLİĞ NO: 2025/20: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ ZİNCİRLERE DAMPİNG ÖNLEMİ

2025/20 sayılı tebliğ, Avrupa Birliği (İspanya hariç) menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik yürütülen soruşturmanın sonuçlarını içerdi.

Soruşturma, 21 Mayıs 2024 tarihli 2024/19 sayılı tebliğ ile başlatılmıştı. Tebliğ, 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan ürünlere odaklanıyor.

Soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ürünlere uygulanan dampinge karşı önlemlerin, AB (İspanya hariç) menşeli ithalatlarla etkisiz kılındığı tespit edildi.

Bu nedenle, 13 Mayıs 2022 tarihli 2022/14 sayılı tebliğ kapsamında ÇHC’ye uygulanan 1.200 ABD doları/ton dampinge karşı önlem, AB menşeli (İspanya hariç) ithalata da uygulanacak.

Daha önce Güney Kore, Malezya, Çin Tayvanı, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli ithalata teşmil edilen bu önlem, gümrük idareleri tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında uygulanacak. Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

TEBLİĞ NO: 2025/23: BAE, İTALYA VE MISIR’A POLİÜRETAN SUNİ DERİ SORUŞTURMASI

2025/23 sayılı tebliğ, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Mısır menşeli 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “poliüretan suni deri” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmasını kapsıyor.

Soruşturma, Bakanlık tarafından re’sen başlatıldı ve ÇHC menşeli ürünlere uygulanan dampinge karşı önlemlerin bu ülkeler üzerinden etkisiz kılındığına dair bulgulara dayanıyor.

Tebliğde, 2022-2024 yılları arasında poliüretan suni deri ithalatının miktar ve değer bazında analiz edildiği belirtildi.

ÇHC’den ithalat azalırken, BAE, İtalya ve Mısır’dan ithalatın arttığı gözlemlendi. Özellikle Mısır’dan ithalatın birim fiyatı 2024’te 3 ABD doları/kg’ye gerileyerek dikkat çekti.

Soruşturma, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve ilgili tarafların 37 gün içinde bilgi ve belgelerini sunmaları gerekiyor.

Soruşturma süresince geçici önlemler veya teminat uygulanabileceği, kesin önlemlerin geriye dönük 90 günle sınırlı olabileceği ifade edildi.