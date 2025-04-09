Ticaret Bakanlığı, Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde yeni düzenlemeler hayata geçirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin tüketimi konusunda "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uyugnluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Bakanlık, tüketicilerin bu tür ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğini bilme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin etiketinde, ambalajında veya üzerinde, ürünün hangi hayvandan geldiğinin açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edildi.

Satış işleminin öncesinde veya satış sırasında tüketicinin bu bilgiye kolayca ulaşabilmesi şart koşuldu. Aksi halde, bilgilendirmenin eksik veya yanıltıcı olması durumunda yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyle tüketicilerin bilinçli tercih yapmasını ve sağlıklı bir tüketim ortamının oluşturulmasını hedefledi.

Tüketicilerin korunması ve ekonomik çıkarlarının gözetilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.