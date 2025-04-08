Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTAŞ, kent merkezi ve ilçelerde hizmet veren sosyal tesislerinde çay ve kahve fiyatlarında düzenlemeye gitti. Artan maliyetler doğrultusunda yapılan yeni düzenlemeye rağmen, fiyatların hala bir yıl önceki seviyelerin altında olduğu vurgulandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve geldiği ilk günden bu yana, hemşehrilerimizin her anında yanında olmayı ilke edindik. Sosyal tesislerimizde sunduğumuz hizmetlerde kaliteyi korurken, halkımızın bütçesini de düşünmeye devam ediyoruz.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve gelmesinin ardından sosyal tesislerde çay fiyatı 15 liradan 5 liraya yüzde 70 indirim, kahve ise 35 liradan 15 liraya düşürülerek yüzde 57,14 oranında indirime gidilmiştir. İlk göreve geldiğimizde 15 lira olan çay ücretini 31 Mart 2025’te güncelleyerek yüzde 30 indirimle 10 liraya, yüzde 28,57 indirimle 35 lira olan kahve ücretini ise 25 liraya satmaya devam ediyoruz. Hala göreve geldiğimiz tarihe göre halkımıza ucuz hizmet anlayışımız devam etmektedir.”

21 MİLYON 848 BİN 920 TL HALKIN CEBİNDE KALDI

BELTAŞ’ın yaptığı açıklamada “8 Mayıs 2024’ten 30 Mart 2025’e dek halkımıza 1 milyon 773 bin bardak çay, 205 bin 946 fincan kahve satılmış olup, yapmış olduğumuz indirimlerle 17 milyon 730 bin lira çay tasarrufu, 4 milyon 118 bin 920 lira ise kahve tasarrufu ile toplam 21 milyon 848 bin 920 TL halkımızın cebinde kalmıştır. Her zaman olduğu gibi, bugün de, yarın da halkımız için en iyisini sunma gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz” İfadeleri kullanıldı.