Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara geçit vermiyor. Yılın ilk 10 ayında bin 542 yanıltıcı ve aldatıcı reklama erişim sınırlaması yapan Bakanlık, bu reklamlara yönelik 204 milyon lira idari ceza uygulandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 8 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bakanlık, kurulun bu ayki toplantısında reklamlar ve ticari uygulamalara ilişkin karara bağlanan 202 dosyadan 185'inin mevzuata aykırı bulunduğuna dikkati çekti.

Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 16 milyon 865 bin 937 lira idari para cezası uygulandığını kaydettiği açıklamasında, "İnternet ortamında gerçekleştirilen yasaya aykırı reklamlara ilişkin 71 dosyada erişimin engellenmesine karar verildi. Böylelikle, yılın 10 ayında Kurul tarafından 1542 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1358 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 204 milyon 322 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan alkollü içecekler gibi reklamı yasak olan ve ürün veya markayla özdeşleşen sponsorluk dahil tüm tanıtımlar da mercek altına alındığı kaydedildi.