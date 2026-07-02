Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı ve trafik düzenine yönelik hassasiyetini her alanda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran marketler ile trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yaptırımlar kararlılıkla uygulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, haftalık olağan toplantısında 84 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda 3 ayrı taksi durağının kiralama ihalesi gerçekleştirilirken, trafik düzenini ihlal eden sürücülere uygulanan cezalar da onaylandı. Taksi durak yerleri ise açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya verildi.

19 ARAÇLIK 3 TAKSİ DURAĞI KİRALANDI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalede toplam 19 araç kapasiteli 3 taksi durağı için teklif alındı. Karamürsel Hacımehmet Mahallesi 208. Cadde'de bulunan 5 araçlık Yeni Karamürsel Taksi Durağı ihalesine 5 istekli katıldı.

Her bir taksi için muhammen bedel 251.015,00 TL olarak belirlendi. Kartepe Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi No: 66 adresindeki tren istasyonu önünde yer alan 9 araçlık taksi durağı için düzenlenen ihaleye de 5 istekli katıldı.

Bu durak için de muhammen bedel 251.015,00 TL olarak açıklandı. Kartepe İbrikdere Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki Uzuntarla Taksi Durağı'nda bulunan 5 araçlık yer için gerçekleştirilen ihalede ise yine 5 istekli teklif sundu.

YOLCUYU ALMAYAN OTOBÜSE BAĞLAMA KARARI

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, durakta bekleyen yolcuyu üst üste üç kez almayan özel halk otobüsü tespit edildi. Söz konusu aracın 3 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verildi.

Denetimler kapsamında trafik düzenini ihlal eden özel halk otobüsü şoförleri de cezai yaptırımlarla karşılaştı. Yapılan kontrollerde 56 araca toplam 207.480 TL idari para cezası uygulandı.

Şoförlerin; sefer saatlerine uymadığı, güzergâhı tamamlamadığı, personel çalışma belgesi bulunmadığı, yolcularla tartıştığı ve tehlikeli araç kullandığı tespit edildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERE GEÇİT YOK

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yaz aylarında artan gıda bozulma riskine karşı denetimlerini yoğunlaştırdı. Marketlerde yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflardan kaldırmayan 19 işletmeye ise toplam 70.395 TL idari para cezası kesildi.