Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 7 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu, hudutlarda yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 331 kişinin yakalandığını, Hakkâri sınır hattında ise 513 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, yapımı devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nda gerçekleştirildi.

Bakanlık Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele, hudut güvenliği ile kara, deniz ve havada ülke savunmasına yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Tuğamiral Aktürk, son bir haftada yürütülen operasyonlar kapsamında 7 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Operasyon bölgelerinde teröristlere ait mağara, sığınak ve barınakların tespit edilerek kullanılmaz hale getirilmesine yönelik çalışmaların da aralıksız sürdüğünü belirten Aktürk, mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu.



Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xZIbihG8P2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2026

HUDUTLARDA 331 KİŞİ YAKALANDI

Sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan hudut birliklerinin son bir haftada yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişiyi yakaladığını, 844 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi. Böylece yılbaşından bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 5 bin 299'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 40 bin 134'e ulaştığını ifade etti.

HAKKÂRİ'DE 513 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Tuğamiral Aktürk, hudut birliklerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Hakkâri hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama çalışmalarında 513 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini de açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.