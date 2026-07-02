Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinin başında gelen Edirne'nin İpsala Ovası'nda, zorlu ekim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte üreticiler gözünü bakım çalışmalarına çevirdi. Bölgede, ürün gelişimini doğrudan etkileyen ilaçlama ve gübreleme dönemi resmen başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, bu yıl hava şartlarının azizliğine uğradıklarını ancak üreticinin özverisi sayesinde sürecin başarıyla yönetildiğini belirtti.

Başkan Bakan, yaptığı açıklamada, 'Hava şartları nedeniyle geç başlayan çeltik ekimi, üreticilerimizin yoğun çabasıyla sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. Ekim dönemini geride bıraktık ve şu anda çeltik üretiminin en kritik aşamalarından biri olan ilaçlama ve gübre atma dönemindeyiz' dedi.

HEDEF: YÜKSEK REKOLTE VE KALİTE

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının çok büyük bir bölümünü tek başına karşılayan İpsala Ovası'nda, bu dönemde yapılacak doğru bakım çalışmaları verim açısından hayati önem taşıyor.

Yetkililer, yabancı otlarla mücadele ve doğru gübreleme takviminin ürün kalitesini doğrudan etkileyeceğini vurguluyor. İpsalalı çeltik üreticileri, hem yüksek rekolte elde etmek hem de Türk sofralarına en kaliteli pirinci ulaştırmak adına tarlalarda gece gündüz demeden mesailerine devam ediyor.