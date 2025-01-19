Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının son ayı Aralık'ta 678 adet dahilde işleme izin belgesi verdiANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı Aralık ayına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesinin yanısıra, 114 adet yurt içi satış ve teslim belgesi ve 4 adet hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Aynı ayda 27 adet izin belgesi firma talebine istinaden, 2 adet izin belgesi resen iptal edildi.

Hatırlanacağı gibi Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen ara mallara veya girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi olup, ihracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor.

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için ;

–– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi –– 2024 Yılı Aralık Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi