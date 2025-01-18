Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son gün yaklaşırken, PTT AŞ vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor. PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla MTV ödemeleri gerçekleştirilebiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, sunduğu hizmetler ve iş birlikleri ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 2025 yılına ait MTV ödemelerinin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlenirken, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında MTV ödemeleri PTT AŞ iş yerlerinden, PttBank internet sitesi ve PttMatik’ler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

PTT AŞ, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağı ile hiçbir bankanın bulunmadığı birçok yere hizmet götürüyor ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor. PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7/24 ödeme imkânı sunulurken, vatandaşlar hem kredi kartı hem de banka kartı ile işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.