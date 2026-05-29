Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli sebze fidesi desteği üreticinin yüzünü güldürdü. Kırsalda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin artan maliyet yükünü hafifletmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 25 ilçede 7 bin 23 üreticiye toplam 8 milyon adet sebze fidesi dağıtıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin artan maliyetler karşısında üretime devam edebilmesini sağlamak amacıyla tarımsal desteklerine devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Sincan, Kahramankazan, Çubuk ve Kalecik başta olmak üzere 25 ilçede 7 bin 23 üreticiye toplam 8 milyon adet sebze fidesi yüzde 50 hibeyle dağıtıldı.

Domates ve biberden oluşan 6 çeşit fide desteğiyle üreticilerin maliyet yükünün azaltılması ve kırsalda üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.