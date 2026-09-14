SUNMI Technology (06810.HK), 10 Eylül'de Hong Kong'da düzenlenen 11. Kuşak ve Yol Zirvesi'nde, Türkiye merkezli fintech şirketi TOKEN ve Moğolistan merkezli dijital banka M bank ile ayrı ayrı işbirliği anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

PRNewswire / HONG KONG (İGFA) - Bu anlaşmalar, SUNMI'nin ticari IoT ve dijital ticaret yetkinliklerini iş ortaklarının yerel uzmanlığıyla bir araya getirerek dijital ticaret, akıllı cihazlar, ödemeler ve dijital finansal hizmetler alanlarında işbirliğini daha da ileriye taşıyacak.

Türkiye'de SUNMI ve TOKEN, SUNMI'nin ticari IoT yetkinliklerini TOKEN'in ödeme teknolojisi ve yerel pazar uzmanlığıyla birleştirerek, bankalar ve fiziksel mağazalar için dijital ticaret çözümlerini keşfedecek.

Moğolistan'da SUNMI ve M Bank, ticari cihazları, dijital teknolojiyi ve dijital finansal hizmetleri bir araya getirerek küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni dijital çözümler geliştirecek.

'Hong Kong, Çin'i küresel pazarlarla birleştiren hayati bir geçiş noktasıdır,' dedi, SUNMI'nin Pazarlama Direktörü Sam. 'TOKEN ve M Bank ile olan işbirliğimiz, SUNMI'nin teknolojisini güçlü yerel ortaklarla bir araya getiriyor. Her pazardaki işletmeler için dijitalleşmeyi daha erişilebilir hale getirmek amacıyla Avrasya genelinde daha fazla iş ortağıyla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.' Bu anlaşmalar, SUNMI'nin küresel ekosistem stratejisinde atılan bir başka adım niteliğindedir. SUNMI, akıllı cihazları, iş yazılımlarını, ödeme sistemlerini ve dijital hizmetleri birbirine bağlamak üzere yerel ortaklarıyla işbirliğini sürdürecek ve yerel pazarlardaki çevrimdışı işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirecektir.