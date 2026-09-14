TÜİK verilerine göre Temmuz ayında toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda artarken, aylık bazda düşüş yaşandı. İçme sütü üretimi ise geçen aya göre yüzde 6,6 azaldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak yükseliş gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde ise artış yüzde 1,9 oldu.

AYLIK BAZDA TOPLAMA MİKTARI AZALDI

Bir önceki ay 995 bin 463 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında yüzde 0,8 azalarak 987 bin 634 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; inek peyniri üretimi yüzde 2,9 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,5 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,6 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 0,1 azaldı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA DÜŞTÜ

Ocak-Temmuz döneminde de üretimde genel olarak artış görüldü. Buna göre; inek peyniri üretimi yüzde 3,6 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,6 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,1 geriledi.

Bir önceki ay 139 bin 778 ton olan içme sütü üretimi, Temmuz ayında yüzde 6,6 azalarak 130 bin 610 ton oldu.