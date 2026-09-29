Bursa'da Mudanya Devlet Hastanesi'nde bir sağlık çalışanının hasta tarafından darbedilerek ağır yaralanmasının ardından Bursa'daki sağlık meslek örgütleri hastane önünde bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi'nde bir sağlık çalışanının görev yaptığı sırada bir hasta tarafından darbedilerek ağır yaralanmasının ardından sağlık meslek örgütleri hastane önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Saldırıda kafa travması geçiren ve elinde kırıklar oluşan sağlık çalışanına yönelik şiddet, Bursa Tabip Odası'nın çağrısıyla düzenlenen açıklamada protesto edildi. 'Sağlıkta şiddet insanlık suçudur' pankartının açıldığı açıklamaya Bursa Tabip Odası'nın yanı sıra Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Bursa Aile Hekimleri Derneği, SES Bursa Şubesi, Türk Sağlık-Sen Bursa Şubesi, Genel Sağlık-İş Bursa Şubesi, Dev Sağlık-İş Bursa Şubesi ve Hekim Birliği Sendikası Bursa Şubesi üyeleri katıldı.

'SAĞLIK KURUMLARI KORKU VE ŞİDDETLE ANILMAMALI'

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin, sağlık kurumlarının korku ve şiddetle değil, güven ve şifa ile anılması gerektiğini söyledi. Firdin, sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken can güvenliği endişesi yaşamaması gerektiğini belirterek, sağlıkta şiddetin yalnızca saldırıya uğrayan çalışanı değil, sağlık sistemini ve çalışma barışını da etkilediğini ifade etti.

'SADECE KINAMAK YETERLİ DEĞİL'

Açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yalnızca kınama mesajlarıyla geçiştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sağlık örgütleri ortak açıklamada; sağlık kurumlarındaki güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını, riskli durumlarda hızlı müdahale mekanizmalarının devreye alınmasını ve şiddet olaylarının ardından hukuki süreçlerin etkin şekilde işletilmesini talep etti. Açıklama ardından saldırıya uğrayan sağlık çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerini ileten heyet, sağlıkta şiddetin normalleştirilmesine izin verilmeyeceği mesajı verildi.