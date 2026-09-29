Jandarmanın 35 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 653 kilogram uyuşturucu madde, 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edilirken, gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda 35 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi ile 11 bin 25 personel katıldı.

Operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucu madde ve 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı ekim alanlarında tespit edilen 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.

35 İlde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;

-653 kg uyuşturucu madde ile

-410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.



Operasyonlarda: pic.twitter.com/BHvuacob2T — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 29, 2026

264 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında 264 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 172'si tutuklandı, 92'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlık açıklamasında, şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıklarının ve yasa dışı kenevir ile skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespit edilmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.