Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve dijital platformlardaki dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı; sahte siteler, kimlik avı ve yasa dışı ödemelere karşı önlemler açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda artan alışveriş eğilimiyle birlikte yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı.

Sosyal medya platformlarında giyim, ayakkabı, elektronik eşya satışı ve bungalov konaklama rezervasyonu gibi hizmetler sunan sahte hesapların mağduriyet yarattığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIKLARI

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yapılan şikayetlerde, vatandaşların para göndermesine rağmen ürün teslim edilmediği, konaklama hizmeti alınamadığı, ücret iadesi yapılmadığı ve satıcıyla iletişim kurulamadığı durumlarının arttığını tespit etti.

Bakanlık; "Piyasa değerinin çok altında ürün sunan ilanlara temkinli yaklaşın. Güvenli ödeme yöntemlerini tercih edin, doğrudan banka hesabına para göndermeyin. Satıcının resmi kayıtlılığını ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu kontrol edin" önerilerinde bulundu.

Dolandırıcıların banka, posta şirketleri, ünlü markalar veya kişiler adına sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri oluşturarak asılsız ödül, çekiliş, abonelik veya sıfır faizli kredi vaatleri sunduğu belirtilen açıklamada, Bakanlık, zararlı yazılım içeren bağlantılara karşı ise "Reklam ve kampanyalarda adres bilgilerini kontrol edin. Kaynağı belirsiz bağlantılara tıklamayın, dosya indirmeyin veya ödeme bilgisi girmeyin" uyarılarında bulundu.

E-posta, SMS veya mobil uygulamalar üzerinden gönderilen posta teslimatı bildirimi, hesap aktifleştirme isteği, hak kaybı uyarısı veya ücretsiz uygulama vaadi gibi mesajlarla kişisel ve finansal bilgilerin çalınmaya çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı şu önlemleri da sıraladı:

Gönderici adreslerini dikkatlice kontrol edin.

Resmi kurum adını taşıyan iletilerde doğrulama yapmadan işlem yapmayın.

Kişisel bilgi ve şifre paylaşmayın, çift faktörlü doğrulamayı kullanın.

MAĞDURİYET DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların emniyet birimleri veya adli mercilere başvurması, bankalarıyla iletişime geçerek hesap güvenliğini sağlaması ve şifrelerini değiştirmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık, bu tür eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini vurguladı.

Mağdur olan tüketiciler, Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri’ne e-Devlet üzerinden başvurabilir.

Bakanlık, tüketicileri korumak için denetim, bilgilendirme ve yaptırım süreçlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.