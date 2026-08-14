Ticaret Bakanlığı, 2027'nin ilk yarısında yürürlük süresi sona erecek damping ve sübvansiyona karşı ticari önlemleri duyurdu. Yerli üreticiler, sürenin dolmasından en geç 3 ay önce nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması için başvuruda bulunabilecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/28) ile 2027 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut damping ve sübvansiyona karşı önlemlerle ilgili uygulanacak süreç ve başvuru esasları açıklandı.

ÖNLEMLER 5 YIL SONRA SONA ERİYOR

Düzenlemeye göre kesin önlemler, yürürlüğe girdikleri tarihten veya damping ya da sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Ancak yerli üreticiler, önlemin sona ermesinin damping veya sübvansiyon uygulamalarının ve zararın devam etmesine ya da yeniden ortaya çıkmasına yol açacağını öne sürerek nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvurabilecek.

BAŞVURU İÇİN 3 AYLIK SÜRE

NGGS başvurularının, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç 3 ay önce yapılması gerekiyor.

Başvuruların yeterli delillerle desteklenmesi ve başvuru sahiplerinin kendilerine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığına iletilmesi şartı bulunuyor.

Bakanlık, başvuruları İthalat Genel Müdürlüğü bünyesindeki Damping ve Sübvansiyon Dairesi aracılığıyla değerlendirecek.

ÖNLEM SORUŞTURMA SONUÇLANANA KADAR SÜRECEK

Başvurunun geçerli bulunması halinde nihai gözden geçirme soruşturması başlatılacak.

Mevcut düzenlemeye göre, yürürlükte bulunan damping ve sübvansiyona karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam edecek.