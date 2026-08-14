Alman otomobil markası Siegfried Marcus Automobile, Marcus 5 ile başlayan ürün programı kapsamında Avrupa üretim yapılanması için Avrupa'daki üç ayrı bölge ile Türkiye'de görüşmeler yürütüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Siegfried Marcus Automobile, müşterilerine daha yakın, hızlı ve güçlü bir satış sonrası yapılanmayla ulaşmak amacıyla Marcus 5'in Avrupa üretim ve montaj altyapısını şekillendiriyor. Bu kapsamda Avrupa'daki üç ayrı üretim bölgesinde ve Türkiye'de potansiyel üretim partnerleriyle teknik ve ticari değerlendirmeler sürdürülüyor.

Süreçte; üretim kabiliyeti, kalite standartları, tedarik zinciri, teknik insan kaynağı, lojistik, servis altyapısı, ihracat erişimi ve uzun vadeli kapasite potansiyeli esas alınıyor. Seçilecek üretim yapılanmasının, Marcus 5'in ardından gelecek iki yeni modelin de Avrupa yolculuğuna temel oluşturması hedefleniyor.

Marcus 5'in geliştirme, teknoloji, mühendislik, test, homologasyon ve endüstrileşme süreçlerine yüz milyonlarca avroluk yatırım yapıldı. Araç platformunun Avrupa tip onayları tamamlandı ve seri üretim altyapısına ilişkin anlaşmalar gerçekleştirildi.

Dünyanın önde gelen araç geliştirme şirketlerinden biriyle birlikte tasarlanan ve geliştirilen Marcus 5, modern D-SUV segmentinde konumlanıyor. Araç; 150 kW güç, 500 kilometrenin üzerinde menzil, LFP batarya teknolojisi ve hızlı şarj altyapısına uyumlu yapısıyla Avrupa pazarına hazırlanıyor.

Siegfried Marcus Automobile, Alman otomobil markalarının kalite, güvenlik ve teknoloji anlayışını daha erişilebilir bir fiyat seviyesiyle buluşturmayı hedefliyor. Marcus 5, bu yaklaşımın ilk temsilcisi olarak; Alman marka algısını daha geniş bir müşteri kitlesi için ulaşılabilir kılacak şekilde konumlandırılıyor.

Marcus 5'in yazılım ve dijital hizmet mimarisi de Alman veri güvenliği yaklaşımı temelinde oluşturuluyor. Sürücü ve kullanıcı verileri Almanya'da barındırılacak, işlenecek ve GDPR standartlarına uygun şekilde korunacak. Böylece marka; araç içi teknolojide veri güvenliği, şeffaf kullanıcı onayı ve dijital gizliliği temel marka ilkelerinden biri olarak konumlandırıyor.

Avrupa dışındaki pazarlar için olan üretim tesisinde ilk Marcus 5 araçları geçtiğimiz hafta sonunda banttan çıktı. Avrupa ve Türkiye'ye yönelik sevkiyat ve tanıtım hazırlıkları başladı; ilk araçlar kısa süre içinde Avrupa ve Türkiye'de gerçekleştirilecek özel tanıtımlarla kamuoyuna, sektör temsilcilerine, potansiyel iş ortaklarına ve basın mensuplarına sunulacak.

Siegfried Marcus Automobile Founder & President ve şirketin en büyük ortağı, Almanya doğumlu ve Alman Özgür Baklan, Avrupa'da ve özellikle Alman Kökeninde daha öncede başarılı Otomotiv Projelerine imza atmış biri olarak sürece ilişkin şunları kaydetti:

'Ortada yalnızca bir fikir ya da konsept araç yok; geliştirme ve Avrupa tip onay süreçleri tamamlanmış, Avrupa dışındaki pazarlar için üretimi başlamış ve binlerce araç üretilip müşterilere teslim edilmiş gerçek ve deneyimli bir otomobil programı var. Avrupa için ilk siparişler mevcut üretim yapılanmasından sevk edilecek. Avrupa üretim yapılanması ise müşteriye daha yakın, hızlı ve güçlü bir satış sonrası altyapısı kurmak üzere atacağımız uzun vadeli sonraki adım olacak.

Alman partnerlerimiz ve Avrupa'daki paydaşlarımız, üretimin Avrupa'nın farklı bölgelerinde konumlanması yönünde güçlü görüş taşıyorlar. Ben ise Türkiye'nin üretim gücüne, mühendislik kabiliyetine, hızına ve stratejik konumuna inanıyorum. Bu nedenle Türkiye'nin bu değerlendirmede en güçlü şekilde yer alması için ağırlığımı koyuyorum.

Türkiye'de ilk kez bir Alman otomobil markasının binek otomobil üretimine imza atması hem ülkemiz hem de otomotiv sanayimiz adına tarihi bir eşik olacaktır.

Alman kimliğimiz yalnızca ismimiz ve tasarım anlayışımızla sınırlı değil. Yazılım mimarimizden sürücü verilerinin korunmasına kadar, Alman kalite ve güvenlik yaklaşımını aracın her katmanına taşıyoruz. Marcus 5, tek bir araç projesi değil; ardından gelecek iki yeni modelle büyüyecek uzun vadeli bir ürün programının başlangıcıdır.'

Siegfried Marcus Automobile, üretim yapılanmasıyla eş zamanlı olarak seçilecek pazarlarda uzun vadeli distribütörlük, bayilik, satış sonrası hizmet ve yedek parça organizasyonlarını da kurmayı hedefliyor. Marcus 5'in tanıtım sürecinin başlamasıyla birlikte, güçlü üretim ortaklarının yanı sıra markanın büyüme vizyonunu paylaşan nitelikli distribütör ve bayi gruplarıyla görüşmeler hızlandırılacak.

SİEGFRİED MARCUS AUTOMOBİLE HAKKINDA

Siegfried Marcus Automobile, Alman otomotiv mirasından ilham alan, elektrikli araçlar geliştirmeye odaklanan yeni nesil bir otomotiv şirketidir. Şirketin ürün programı Marcus 5 ile başlayacak, ardından iki yeni modelle genişleyecektir.



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