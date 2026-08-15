Mobilya satın almadan önce tüketicilerin yüzde 90'ı fiyat karşılaştırması yapıyor, yüzde 53'ü alışverişini kredi kartına taksitli gerçekleştiriyor

MALATYA (İGFA) - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), Türkiye'de tüketicilerin mobilya satın alma davranışlarını, beklentilerini ve geleceğe yönelik eğilimlerini ortaya koymak amacıyla NielsenIQ'ya yaptırdığı 'Türkiye Mobilya Sektörü Tüketici Eğilimleri ve Beklentileri Araştırması 2026'nın sonuçlarını açıkladı. 16 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma; Türkiye genelinde 12 istatistiki bölgedeki 26 ili kapsayan, 25-55 yaş aralığında, mobilya satın alma kararında söz sahibi olan 1.600 tüketiciyle yapılan online görüşmelere dayanıyor. Araştırma; tüketicinin mobilyayı yalnızca zorunlu bir ihtiyaç olarak değil, konforu ve yaşam kalitesini belirleyen önemli bir harcama alanı olarak değerlendirdiğini gösterirken; fiyat, kalite, ödeme olanakları, dijitalleşme ve müşteri deneyiminin satın alma kararındaki yeni ağırlığını da ortaya koyuyor.

Mobilya satın almadan önce tüketicilerin yüzde 90'ı fiyat karşılaştırması yapıyor, yüzde 53'ü alışverişini kredi kartına taksitli gerçekleştiriyor. MOSFED tarafından yapılan araştırma, tüketicinin ortalama 12 ay vadeyi ve aylık yaklaşık 16 bin 600 TL taksit ödemesini makul bulduğunu ortaya koyarken, sektörde halen uygulanan 9 aylık yasal taksit sınırı ile tüketici beklentisi arasındaki fark dikkat çekiyor. Dayanıklılık, uygun fiyat ve konfor satın alma kararını şekillendirirken, her 5 tüketiciden biri yapay zekâdan destek alıyor; kullanıcı deneyimleri ise influencer içeriklerinden daha güçlü bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, 'Mobilya sektörü artık yalnızca üretim gücüyle değil, tüketicisini ne kadar doğru okuyabildiğiyle de rekabet ediyor. Yaptığımız bu çalışma; tüketicimizin değişen beklentilerini, satın alma motivasyonlarını, ödeme sistemlerini, kampanyalara bakışını, dijitalleşen alışkanlıklarını ve geleceğe yönelik eğilimlerini bütün yönleriyle ortaya koyuyor. Elde ettiğimiz veriler; üreticilerimiz, tasarımcılarımız ve tüm sektör paydaşlarımız için stratejik kararların temelini oluşturacak önemli bir yol haritasıdır. Ayrıca taksit beklentileri gibi konularda yıllardır kamuya ilettiğimiz konunun tüketici nezdinde ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır.' dedi.