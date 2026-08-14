BDDK tarafından faaliyet izni iptal edilen BLG Varlık Yönetim A.Ş., kararın şirketin kendi talebi doğrultusunda alındığını açıkladı. Şirket, orta ve uzun vadeli stratejik planlamaları kapsamında varlık yönetimi faaliyetlerine son verme kararı aldığını bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - BLG Varlık Yönetim A.Ş., faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin haberlerin ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, söz konusu kararın kendi talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamaya göre BLG Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu, 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, orta ve uzun vadeli stratejik planlamalar doğrultusunda varlık yönetimi faaliyetlerine son verilmesi ve faaliyet izninin iptali için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) başvurulması yönünde oy birliğiyle karar aldı. Şirketin başvurusu ve devam eden resmi süreç sonucunda BDDK, 6 Ağustos 2026 tarihli toplantısında BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi. Karar, 14 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

YENİ YAPILANMA PLANLANIYOR

BLG Varlık Yönetim, faaliyet izninin iptalinin ardından şirketin yeni stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden yapılanacağını da açıkladı. Bu kapsamda şirketin esas sözleşmesinde değişikliğe gidilmesi, unvanda yer alan 'Varlık Yönetim' ibaresinin çıkarılması ve faaliyet konusunun yeni hedeflere uygun şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyor.