Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tamamlandığında Avrupa'nın en yüksek yatak kapasitesine sahip dağ oteli olması hedeflenen Xperia Luxury Erciyes'in proje tanıtım programına katıldı. Büyükkılıç, Erciyes'te yeni yatırımlarla turizm altyapısının güçlendirildiğini belirterek, kayak merkezini 12 ay yaşayan bir turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in kış turizmi potansiyelini daha da ileri taşıyacak önemli bir yatırımın proje tanıtım programında sektör temsilcileri ve şehrin protokolüyle bir araya geldi.

Xperia Hotel tarafından Erciyes'te yapımı devam eden ve tamamlandığında Avrupa'nın en yüksek yatak kapasitesine sahip dağ oteli olması hedeflenen Xperia Luxury Erciyes projesinin tanıtım programına, Baaşkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Xperia Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kayış katıldı.

Programda yatırımın kapsamı ve proje detayları hakkında Xperia Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kayış'tan bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e değer katacak nitelikli turizm yatırımlarının Kayseri'nin uluslararası turizm hedeflerine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç'a Erciyes'e Yapılan Yatırımlardan Bahsetti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, Erciyes'in zirvesine yakın bu güzel ortamda, otellerin sayısının artmasından keyif aldıklarını ifade ederek, 'Yapılacak yatırımın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

Erciyes'i daha iyi noktaya taşımak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 'Hem tesislerdeki sayıları artırıp hem de fonksiyonlar yükleyerek Erciyes'i 12 aya yayacak şekilde, yatırımcılarımızın da keyifli şekilde yatırım yapacağı bir ortamı hazırlamaya özen gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Büyükkılıç, 2 bin 500 kapasiteli bir otopark daha eklediklerini kaydederek, ayrıca 8,2 kilometrelik yeni bypass yol yatırımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkürlerini iletti.

Erciyes'te 22 otel sayısına ulaştığını belirten Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu sene 40'a yakın yurt içi ve yurt dışından takımın kamp yaptığını, yüzmeden hentbola, futboldan basketbola kadar sporun her alanında merkezin hizmet verdiğini anlattı.

'T-Bar Sistemini Hayata Geçireceğiz'

Ayrıca Erciyes Kayak Merkezi'nde Hacılar tarafında kayakçılar için yeni bir sistem olan T-bar sistemini hayata geçireceklerini anımsatan Büyükkılıç, böylelikle önemli bir hizmete daha imza atmış olacaklarını belirtti. Erciyes Dağı'nın fonksiyon üzerine fonksiyon kazandığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edilen Kayseri'ye yakışır şekilde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Erciyes denilince herkesin içinde ferahlık olduğunu vurgulayarak, Erciyes Dağı'nın ve yapılan yatırımların hikayesini anlattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 3 milyon 300 bin turisti ağırlayarak bir rekora imza attığını, yüksek irtifa kamp merkezi ve otellerin artması için verdiği emeklerden bahsederek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Erciyes'te böylesine güzel bir vesileyle buluşmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Xperia Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kayış, Erciyes A.Ş. ve devletin tüm kurumlarının Erciyes Dağı'na yaptığı yatırımların, kendilerine güven verdiğini ve yol gösterdiğini kaydetti. Kayış, sadece kış turizminde değil, yaz aylarında, spor kamplarına, kongrelere ve ailelere hizmet edecek bir proje için yola çıktıklarını anlattı.

Erciyes'te Dünya Standartlarında Turizm Altyapısı

Erciyes Kayak Merkezi; 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile kayak ve kış turizmi alanında dünya standartlarında hizmet sunuyor.

Erciyes'te devam eden yeni konaklama yatırımlarıyla birlikte bölgenin yatak kapasitesinin artırılması, ziyaretçilere sunulan turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve Kayseri'nin dört mevsim turizm hedefinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.