Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmelerine kuruluş izni verilmesine ilişkin düzenlemede önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle hububat depolarında silo şartı getirilirken, bazı işletmelere kapasite artışı için başvuru imkânı tanındı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın lisanslı depo işletmelerine kuruluş izni verilmesine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle lisanslı depoculuk sektöründe kuruluş izinleri, kapasite artışları ve tesislerin teknik özelliklerine ilişkin yeni kurallar getirildi.

Kuruluş izni başvurularının değerlendirilmesinde ticari ve mali itibar ile güvenilirlik esasları dikkate alınacak. Bu kriterler bakımından olumlu değerlendirilmeyen başvurular reddedilecek.

Ayrıca Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu'na yapılan ödemelerin, kuruluş izni kapasitesini aşan işletmelere başvuru ve sıralamada öncelik sağlamayacağı hükme bağlandı.

HUBUBAT DEPOLARINDA YATAY DEPOYA SINIRLAMA

Çeltik hariç hububat ürün grubunda faaliyet gösterecek lisanslı depo işletmeleri, lisanslı depoculuğa konu depolarını yatay depo şeklinde inşa edemeyecek.

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlarda ise teminat verilememesi gerekçesiyle lisans kapasitesinin azaltılması mümkün olmayacak.

Bu ürün gruplarında faaliyet gösterecek işletmelerin tesis sahasında en az 10 çelik silo bulunması zorunlu olacak.

BAZI İŞLETMELERE KAPASİTE ARTIRIMI İMKÂNI

Düzenlemeyle mevcut lisanslı depo işletmelerine de kapasite artışı için geçiş imkânı sağlandı. Buna göre, mevcut lisanslı depo işletmeleri, bulundukları ilçeye bakılmaksızın depo kapasitelerini 35 bin tona çıkarmak amacıyla düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlığa başvurabilecek. Bu kapsamda kapasite artırım izni alan işletmelerin, iki yıl içinde faaliyet izni alması gerekecek.

10 BİN TONA KADAR EK KAPASİTE

Kuruluş izni kapasitesinin üzerinde depo ve tesisi bulunan lisanslı depo işletmelerine de bir defaya mahsus olmak üzere 10 bin tona kadar kapasite artış izni verilebilecek.

Bu kapsamda başvuruların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Öte yandan yeni getirilen yatay depo ve 10 çelik silo şartlarının, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce lisanslı depo kuruluş veya şube açılış izni alan şirketlere uygulanmayacağı belirtildi.