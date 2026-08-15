2013 yılından bu yana Ağustos-Kasım ayları arasında Kayseri'de hizmet veren Kocasinan %100 Ekolojik Pazar, bu yıl da kapılarını açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR), Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen %100 Ekolojik Pazar, kasım ayına kadar her pazar günü 07.00-17.00 saatleri arasında Erciyesevler pazar alanında Kayseri halkını organik ve sağlıklı gıdalarla buluşturmaya devam edecek.

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin çatısı altında Kayseri'nin 7 ilçesindeki 500 dekar alanda organik sertifikalı üretim yapan 30 çiftçi, yerel ve mevsimsel ürünlerini %100 Ekolojik Pazarlar güvencesiyle tüketicilere aracısız olarak ulaştırma imkânı buluyor. %100 Ekolojik Pazarlar ekolojik tarımı yaygınlaştırırken üreticiyi desteklemeyi, gezegeni ve varlıkları korurken aynı zamanda soframızı da şenlendirmeyi ve bu doğrultuda tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

KAPTAR Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Bekyürek, 'İklim değişikliğinin her geçen gün üretim koşullarımızı zorlaştırdığı ağır bir süreçten geçiyoruz. Bir yandan değişken iklim şartları, diğer yandan üretim yükünü kaldıramayıp üretimi bırakmak zorunda kalan üreticilerimize rağmen ayakta kalıyor, organik pazarımızı her yıl açarak tüketicilerle buluşmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte tüketicilerimizin bizi her zamankinden daha çok desteklemelerini bekliyoruz. Çünkü iklim krizinin olumsuz etkilerini azaltmanın yolu, doğa ile uyumlu üretim biçimlerini çoğaltmaktan geçiyor.'sözleriyle iklim krizinin tarıma yansımalarını dile getirdi.

Zehirsiz gıdaya erişim için örnek model

%100 Ekolojik Pazarlar üreticiden tüketiciye doğrudan pazarlama modeli ile zehirsiz ve sağlıklı gıdaya erişim için alternatif bir model sunarak diğer belediyelere öncülük ediyor. Yerel üreticilerin tezgâhlarına ev sahipliği yapan %100 Ekolojik Pazar Kayseri'de zehirsiz gıdaya erişmek isteyen tüketicilere güvenilir gıda sağlıyor ve organik sertifikalı üretim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlayabilmesi için imkân sunuyor.

%100 Ekolojik Pazar'da, 2025 yılı verilerine göre 171.917 kg taze sebze ve meyve satışı gerçekleşti. İklim krizine rağmen, doğa dostu üretim yöntemleri ile üretim yapan üreticilerin elde ettikleri toplam ciro ise 6.459.790 TL'ye ulaştı. Son 11 yılda 1.838.718 kilogram taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler toplam 22.026.802 TL kazanç elde ederek üretim kapasitelerini geliştirmeye devam ediyor.

Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, Kocasinan'da açılan %100 Ekolojik Pazar'ın önemine şu sözlerle dikkat çekti; 'Üretici örgütlenir; devlet üretimi, yerel yönetimler de sivil toplum örgütlerinin katkıları ile organik pazarları destekler; üretim ve tüketimde yerellik sağlanarak organik pazarlar üreticiden tüketiciye hale gelirse hem sürdürülebilirlik sağlanıyor hem de organik ürünlerdeki fiyatlar aşağı çekilebiliyor. Kayseri'deki organik pazar fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'deki organik pazarların neredeyse yarısı bir bedel. Buğday Derneği olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızı ve yerel yönetimleri iş birliği içinde hem üretim hem pazar ayağı bir arada olacak şekilde organik tarımı desteklemeye çağırıyoruz. Kocasinan %100 Ekolojik Pazar modelinin yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.'