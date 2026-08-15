MÜSİAD tarafından İzmir Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ahmet Bağcı'nın Onur Konuğu olduğu 'Tarım Ekonomisi ve Teknolojisi Zirvesi' MÜSİAD İzmir Şubesi Yeni Hizmet Binasında, ilgili kamu kurumlarından yöneticilerin, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Tarım sektörünün ekonomik ve teknolojik dönüşümünün kapsamlı şekilde ele alındığı zirvede; tarımsal üretimde verimlilik, sürdürülebilirlik, teknoloji ve dijitalleşme, gıda güvenliği, tarım ekonomisinin geleceği ve Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, tarımın yalnızca üretim faaliyetinden ibaret olmadığını; istihdam, sanayi, ihracat ve gıda güvenliği başta olmak üzere ekonominin birçok alanını doğrudan etkileyen stratejik bir sektör olduğunu ifade etti.

İZMİR, TÜRKİYE TARIMININ ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Temur, İzmir'in sahip olduğu güçlü tarımsal altyapı, üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve girişimcilik ekosistemiyle Türkiye tarımında önemli bir merkez konumunda bulunduğuna dikkat çekerek, tarımda teknoloji kullanımının ve katma değerli üretimin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Zirveye Onur Konuğu olarak katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ahmet Bağcı ise Türkiye'nin tarım politikaları, üretimin sürdürülebilirliği ve tarım sektöründe teknoloji kullanımının artırılması konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

'TEKNOLOJİ VE TARIMIN BULUŞMASI VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK'

Bağcı, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, doğal kaynakların etkin kullanılması ve değişen küresel şartlara karşı sektörün daha dirençli hale getirilmesinin önemine değinerek, kamu ve özel sektör iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

AKILLI TARIM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ELE ALINDI

Zirvede ayrıca; tarımda yapay zekâ ve dijital teknolojiler, akıllı tarım uygulamaları, modern üretim teknikleri ve tarımsal teknolojilerin işletmelere sağladığı fırsatlar ele alındı. Teknolojik dönüşümün tarımsal üretimde maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılmasına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

İŞ DÜNYASI VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

İş dünyası temsilcileri, sektör paydaşları ve davetlilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği zirve; tarım sektörünün geleceğine ilişkin görüş ve önerilerin paylaşılması, yeni iş birliği alanlarının değerlendirilmesi ve sektörler arası istişarenin güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

MÜSİAD İZMİR'DEN TARIMA GÜÇLÜ VURGU

İzmir'de gerçekleşen bu önemli zirve ile MÜSİAD İzmir, Türkiye'nin üretim gücünün artırılması ve stratejik sektörlerde sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zirve ile birlikte tarım sektöründe kamu, özel sektör ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı yeni nesil tarım anlayışının güçlendirilmesine yönelik önemli bir istişare zemini oluşturmuş oldu.