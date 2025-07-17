ABD’de yaşayan Haluk Semerci, ter koktuğu gerekçesiyle THY uçağından indirildi. ABDPost’un haberi üzerine THY New York Genel Müdürü Emre İsmailoğlu devreye girerek yolcuya yeni bilet sağladı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’de 25 yıldır yaşayan Haluk Semerci, maddi zorluklar nedeniyle arkadaşlarının desteğiyle aldığı THY biletiyle Samsun’a gitmek üzereyken, ter koktuğu iddiasıyla uçaktan indirildi.

Olay, ABDPost’un sosyal medya paylaşımıyla gündeme taşındı. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin girişimiyle THY New York Genel Müdürü Emre İsmailoğlu, mağduriyeti hızla çözdü ve Semerci’ye 18 Temmuz 00:35 uçağı için yeni bilet düzenlendi.

Semerci, “25 yıldır THY ile uçuyorum, ilk kez böyle bir olay yaşadım. Havalimanında iki gün kaldım, duş alamamıştım ama kimseyi rahatsız edecek bir durumum yoktu. Rencide edildim,” dedi.

İsmailoğlu ise havacılık kurallarının rahatsız edici koku nedeniyle yolcu indirme yetkisi verdiğini, ancak bunun nazikçe yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Olayı duyunca üzüldüm. Yolcumuzun hassasiyetini anlıyoruz, yeni biletini temin ettik” dedi.

ABDPost’un haberciliği, bir mağduriyetin çözümüne katkı sağlayarak duyarlı gazeteciliğin önemini bir kez daha gösterdi.