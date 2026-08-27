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Manisa'nın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerle, kentin dört bir yanında bayram coşkusu yaşanacak.

İlçelere göre program içeriğinde farklılık göstermekle birlikte çocuk etkinlikleri 14.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Kurtuluş Haftası programında çocuklar için de özel etkinlikler düzenlenecek. Çocuk etkinlikleri; 3 Eylül'de Selendi, 4 Eylül'de Sarıgöl, 5 Eylül'de Kula, Gördes, Alaşehir ve Salihli, 6 Eylül'de Akhisar, 7 Eylül'de Saruhanlı, 11 Eylül'de Kırkağaç ve 13 Eylül'de Soma'da gerçekleştirilecek.

Kurtuluş Haftası Konserleri kapsamında Ece Mumay, Zakkum, Merve Özbey, Adamlar, Ceza, Kibariye, Yüksek Sadakat, Semicenk, Hüsnü Şenlendirici, İrem Derici ve Onur Akın sahne alacak. Konserler, ilçelerin meydan, park ve etkinlik alanlarında gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik etkinlikler ve bando gösterileri ise eylül ayı boyunca farklı ilçelerde vatandaşlarla buluşacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla il genelini kapsayan geniş bir etkinlik programı hazırladı. 30 Ağustos'ta Turgutlu'da başlayacak Kurtuluş Haftası Konserleri, 20 Eylül'de Kula'da gerçekleştirilecek Onur Akın konseriyle sona erecek.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik programıyla kent genelinde kutlanacak.

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