15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Kayseri Talas’ta bu yıl da anlam ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayseri Talas Belediyesi öncülüğünde açılan dünyanın en büyük Türk bayrağı, bir kez daha yürekleri kabarttı, birlik ve beraberliğin simgesi oldu.

Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda gerçekleştirilen programa TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, askerî ve mülkî erkân ile vatandaşlar katıldı.

BAYRAK AÇILDI, MİLLİ DUYGULAR DORUĞA ÇIKTI

45 metre genişliğinde ve 67,5 metre uzunluğunda, tam 3 bin 38 metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük Türk bayrağı, gururla açıldı. Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan dev bayrak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Talas Belediyesi personeli ve vatandaşların katılımıyla açılarak unutulmaz bir tablo oluşturdu.

Etkinlik boyunca çalınan 15 Temmuz marşları ve kahraman güvenlik güçlerimizin görüntülerinin yer aldığı videolar, alanda bulunan binlerce vatandaşa duygu dolu anlar yaşattı.

HULUSİ AKAR: “TÜRK, BAŞ VERİR AMA DİZ ÇÖKMEZ”

Programda konuşan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Talas’taki coşkulu ve kararlı duruşa dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu millet, tarihi boyunca nice zorluklarla karşılaştı ama her seferinde asil duruşunu korudu. 15 Temmuz gecesi de milletimiz canı pahasına ülkesine ve demokrasisine sahip çıktı. Türk, baş verir ama diz çökmez. O gece gösterilen kahramanlığı unutmadık, unutturmayacağız. Gençlerimize, gelecek nesillere bu ihaneti ve verilen mücadeleyi anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin liderliğinde, sizlerin desteğiyle terörsüz, güçlü bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.”

TALAS'TA YÜREKLER BİR, GÖZLER AY YILDIZ

15 Temmuz’un anlamına yaraşır şekilde düzenlenen etkinlik, Talas’ın millî duruşunu ve ortak hafızadaki yerini bir kez daha perçinledi. Alanı kaplayan dev Türk bayrağı vatan sevgisini, birlik ve beraberliği, Talas’ın özgün farkını bir kez daha tüm Türkiye’ye gösterdi.