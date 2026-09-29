Kocaeli'de etkili olan sağanak yağışa karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Kocaeli Valiliği AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kriz merkezi kuruldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de etkili olan sağanak yağışa karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Kent genelinde yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tüm ekipler sahada görevlendirilirken, çalışmalar koordineli şekilde yürütülüyor.

Bu kapsamda Kocaeli Valiliği AFAD İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kriz merkezi oluşturuldu. Burada kent genelindeki yağışın seyri ve meydana gelebilecek olumsuzluklar anlık olarak takip ediliyor.

Büyükşehir ekipleri, kent genelindeki kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle yağış nedeniyle risk oluşabilecek bölgelerde ekip ve araçların hazır tutulduğu belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı müdahale kapasitesi de güçlendiriliyor. İSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sağanak yağışın günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için 795 personel, 371 araç ve 2 dronla sahada görev yapıyor.

İHBARLAR ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Kocaeli Valiliği AFAD İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki ihbar ve vakalar takip ediliyor.

İSU ekipleri tarafından su baskınları, rögar ve mazgal tıkanıklıkları ile vidanjör ve kuka taleplerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekiplerine iletilen vakaların büyük bölümü tamamlanırken, saha ekipleri tarafından ise mazgallar temizlendi. İtfaiye ekipleri de su çekme ve ağaç devrilmelerine ilişkin ihbarlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları yağış boyunca 24 saat esasına göre devam ediyor.