Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4-6 Nisan 2026 tarihlerinde oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle 59 sevk yaptı. Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler başlıca gerekçeler oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 07.04.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) 59 ayrı sevk gerçekleştirdi.

Resmi internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre öne çıkan sevkler şöyle oldu:

Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı üç ayrı maddeden PFDK'ya sevk edildi. Futbolcu Boran Başkan da tedbirli sevk edildi.

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat + saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kulüp olarak sevk edildi. Başkan Serdal Adalı, Teknik Sorumlu Sergen Yalçın, futbolcular Vaclac Cerny ve Agbadou da ayrı ayrı sevk edildi.

Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Eyüpspor gibi diğer Süper Lig takımları da çeşitli gerekçelerle sevk listesinde yer aldı.

Bu arada 1. Lig ve Alt Liglerden de çok sayıda sevk yapıldı.

Özellikle Amed Sportif, Adana Demirspor, Bursaspor, Erzurumspor, Sakaryaspor gibi takımlar saha olayları, usulsüz seyirci alımı ve talimat ihlalleri nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Sevklerin büyük çoğunluğu çirkin ve kötü tezahürat (madde 53), saha olayları (madde 52) ve talimatlara aykırı hareket (madde 46) maddelerinden yapıldı.

Birçok futbolcu, idareci ve teknik adam da tedbirli veya tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Söz konusu disiplin sevklerinin tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz