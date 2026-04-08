Sakarya 'da Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesinde çalışmalar hızlandı. Bölgede yaşayan binlerce gencin sosyal yaşamına değer katacak, rutinlerini değiştirecek ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak projede yüzde 80 seviyesi aşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporla büyüyen, sosyal yönü güçlü bir gençlik hedefiyle hayata geçirdiği yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.Arifiye'de gençlerin uzun süredir merakla beklediği Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesinde çalışmalar hızlandı.

Binlerce gencin hayatına dokunacak proje, yalnızca bir spor alanı değil aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

Yüzde 80 seviyesine ulaşan projede zemin düzeltme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve alan sert taş kaplamalarla konforlu, estetik hale getirildi. Taş bulunmayan bölgelerde ise peyzaj uygulamaları öncesi hazırlık çalışmaları sürüyor.

Yüzme havuzu ve gençlik merkezi, sürdürülebilir bina anlayışıyla inşa ediliyor. Tesisin enerji ihtiyacının bir kısmı çatıya yerleştirilen güneş panelleriyle karşılanacak. Bu yönüyle proje, çevre dostu bir yatırım olacak.

Yarı olimpik yüzme havuzunda kritik aşama geride kaldı. Havuzun iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin montajı bitti, duvarlara seramik kaplama uygulandı, görünmeyen kısımlarında temizleme ve dezenfekte sistemleri kuruldu.

Gençlik merkezinde inşaat çalışmaları tamamlanırken, iç mekânda mobilya kurulumları yapılıyor.

Kitap kafe, güzel sanatlar ve müzik atölyeleri ile akıl ve zekâ oyunları alanları, gençlerin yeni buluşma noktası olacak.İki ayrı kampüs şeklinde planlanan proje hem sportif hem de sosyal yönüyle bölgenin cazibe merkezi olacak.

Tesisin yaz sezonunda hizmete alınması planlanıyor.