Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Vakfı (TEV), bayram vesilesiyle “Okutmak İster misin?” çağrısını yineleyerek TEV Tamamlayıcı Bursları ile herkesi öğrencilerin eğitim yolculuklarına destek olmaya davet etti.İSTANBUL (İGFA) - Ülkenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla gençlerin eğitim hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanıyan Türk Eğitim Vakfı bayramda yapılacak bağışlarla daha fazla öğrencinin eğitim hayatına umut olmayı amaçlıyor.

“Okutmak İster misin?" çağrısını yineleyen Vakıf, TEV Tamamlayıcı Bursları’na dikkat çekerek, gençlerin eğitim yolculuklarında yemek, yol ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının, onların başarıya ulaşmalarında kritik bir rol oynadığını vurguladı. 2024-2025 öğretim yılında TEV Üniversite (Eğitim) bursu aylık 4.500 TL olan TEV’in Tamamlayıcı Bursları kapsamında, bir öğrencinin bir aylık yemek bursu için 1.000 TL, yol bursu için 700 TL, kırtasiye bursu için ise 400 TL destek sağlanıyor. Bayramda yapılacak tek seferlik ya da düzenli bağışlarla, en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için eğitimini yarıda bırakma riskiyle karşılaşan daha fazla gence destek sağlanması hedefleniyor.

Buna ek olarak Bayramı kutlamanın anlamlı bir yolu olarak sunulan TEV Mutlu Gün Bayram Kartları ise eğitime destek amacıyla bağışa dönüşüyor.

Eğitime katkıda bulunmak isteyenler; yemek, yol ve kırtasiye ihtiyaçlarını kapsayan Tamamlayıcı Burslara ve genel burs fonlarına web sitesi üzerinden bağış yapabiliyor ya da TEV şubeleri aracılığıyla detaylı bilgi alabiliyor.