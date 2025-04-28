Bursa'da Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Terra Trio konseri ile sanatseverlere uzun süre hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Terra Trio grubu sahne aldı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, kemanda Begüm Bensu Ünsal, viyolonselde Ezgi Yağmur Bilgin ve piyanoda Dilan Dereli yer aldı. Osmangazililerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, usta sanatçılar dinleyicilere dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra Anadolu’ya ait eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu. Sanatseverler, müziğin büyüsüne kapılarak keyifli anlar yaşadı.

Terra Trio, yaklaşık iki saat süren konserde dinleyicilere benzersiz bir müzik şöleni sundu. Büyüleyici performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, konser sonrası büyük alkış aldı. Sanatı kentin her noktasına yaymaya çalışan Osmangazi Belediyesi’nin sanatsal etkinliklerinden çok memnun kaldıklarını söyleyen dinleyiciler, teşekkürlerini sundu. Keyifli konserin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emel Duman sanatçılara çiçek takdim etti.