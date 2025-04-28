Giresun’un hem siyase, hem siviltoplum kuruluşları alanında yer alan ve sevilen isimlerinden olan Mehmet Karamustafaoğlu, Hakkın Rahmetine kavuştu. Acı Haberi ile Giresun Caimasında büyük üzüntü oluşturan Mehmet Karamustafaoğlu geçirdiği beyin kanaması sonrası İstanbul Bahçeşehir'de bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayatında gerekse sivil toplum çalışmalarında gösterdiği şefkat, özveri ve yol göstericiliğiyle hafızalarda yer etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem il başkanlığı görevinde de bulunan, çevresindekilere her daim kol kanat geren Karamustafaoğlu, ayrıca belediye başkan adayı olarak da Giresun’un geleceği için mücadele etmişti. Giresunspor’da başkan vekilliği görevini yürüterek spora, Giresun Vakfı’nın kuruculuğu ile de hemşehri dayanışmasına katkıları bulunan Karamustafaoğlu'nun Canazesi ile ilgili program Bahçeşehir Liv Hastanesi’nde devam ediyor.

Editör: Murat AYDIN