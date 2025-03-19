Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bırakmak için çaba sarf ediyor.

Geçmişte yaşadıklarımız ve bugün yaşadıklarımız ile Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin gündeminde 1 numara oldu.

Türkiye İmamoğlu için sokakta.

İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak parti içi ön seçimden önce gözaltına alınması dikkat çekici.

Türkiye nüfusunun yaklaşık 5’te birine sahip İstanbul’da iki dönem belediye başkanı seçilen bir kişinin, Terör ve Yolsuzluk iddialarıyla apar topar gözaltına alınması çok dikkat çekici.

Bir taraftan da “Recep Tayyip Erdoğan İBB Başkanı iken ardından Parlamento’ya geçiş sürecinde kendisine yapılanları Ekrem İmamoğlu’na yapıyor…” imajını doğuruyor.

Neymiş efendim, “İmamoğlu’nun diploması sahte”… Hemen iptal kararı çıkıyor…

Bu iptal kararı hemen nasıl alınabiliyor.

Ekrem İmamoğlu kaç yıldır Belediye Başkanlığı görevinde bulunuyor. Bu görevlere gelirken de bu diplomasını ibra etmiştir.

Tamam, Belediye Başkanlığı görevi için Yüksek Öğretim Diploması gerekmiyor olabilir…

Ama diploma “Sahte ise sahtedir” iptal edilmelidir…

Ancak aradan 35 yıl geçmiş...

Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın diploması da çok konuşuldu.

Sahte denildi. Tartışmalara rağmen, geçerliliğini sürdürrdü.

Adam Cumhurbaşkanlığı için aday olacağını açıklayana kadar, ne bir yolsuzluk dosyası, ne terör dosyası hiçbir şey ortada yoktu.

Sadece “Ahmak Soruşturması” konusunda yargılanıyordu…

Şimdi öyle bir iddianame hazırlanıyor ki, Ekrem İmamoğlu “Terör örgütü üyesi” deniliyor…

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan araştırma sonucu hazırlanan iddianamede de, Ekrem İmamoğluşu ifade ile kayda geçiyor;

-Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Lideri Ekrem İmamoğlu…

Tabi ki İBB Başkanı ‘Çıkar amaçlı suç örgütü’ lideriyse, alt kadrosunda görev yapan özellikle kendi döneminde İBB İştiraki şirket kadrolarına atadığı kişilerde bu örgütün üyesi olarak yakalanma talimatı dosyasına girdi.

Peki bu durum İmamoğlu’nun bitirir mi büyütür mü?

Bu durum Ekrem İmamoğlu’nu halkın gözünde daha da büyütüyor.

2019 yerel seçimlerinde de İstanbul’u kaybeden iktidar o zaman da sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iptal edip seçimin yenilenmesi kararı almıştı…

Hatırlatalım; O gün İmamoğlu ile AKP Adayı Binali Yıldırım arasında yaklaşık 20 bin oy farkı vardı.

Erdoğan’ın de geçmişte kullandı bir söz vardır:

- İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder…

Bu düşünce ile olmalı ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların usulsüz olduğu iddia edilip seçim iptal edildi. Yenilenen seçimde İmamoğlu farskı 800.000’e çıkardı.

Burada seçimde bir hata var ise, İstanbul seçiminin komple iptal edilip tekrarlanması gerekirdi… Sandıklarda usulsüzlük olduğu iddia ediliyor, İlçe Belediye Başkanlığı, Meclis Üyelikleri Muhtarlıklar hiç biri usulsüz olmuyor, sadece İBB seçimi usulsüz…

Böyle bir şey olabilir mi!

Şimdi de başka yollarla “Ekrem İmamoğlu’nun önü kesiliyor” algısı oluşturuluyor…

Dün gece rüyamda bir şey gördüm… Çok ilginçti… Ben böyle rüyalar görüyorum zaman zaman, rüyalarımın da ileride doğru olduğunu görüyorum…

- Rüyamda Ekrem İmamoğlu’nun CHP içinde tek adam olması, Türkiye genelinde tüm siyasi düşüncelerden destek alabilecek lider olarak büyümesi(!) için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir plan yaptığı bilgisi geldi.

- Erdoğan’a diyorlar ki senden sonra bu ülkeyi Ekrem İmamoğlu yönetecek. Onun seçim ile iş başına gelebilmesi için ne gerekiyorsa yap.

- Halkın gözünde nasıl büyütebilirsin, nasıl destek almasını sağlayabilirsin gerekeni yap…

- Bunun üzerine Erdoğan, “Ödül versem bir faydası olmaz. Ancak onu halkın gözünde mağdur durumu düşürmeliyim.

- Geçmişte bana da aynı şeyi yaptılar. Beni sonra CHP’nin önde gelen isimlerinden Deniz Baykal kurtardı. Ve sonra girdiğim seçimleri hep fark atarak kazandım.

- Bende Ekrem’i mağdur duruma düşüreyim, ceza evine girsin… Birkaç ay içeride kalsın. O yargının kararı olarak görülecek, en son ben de affedebilirim.

- Böylece İmamoğlu halkın desteğini en iyi şekilde alır…

- CHP adına iktidar ve devletin başına gelecek kişinin Ekrem İmamoğlu gibi inançlı birisi olması iyi olur…

Uyanınca şaşırdım. Bu nasıl siyaset… Nasıl bir rüya…

Böyle siyaset olur mu?... Bu bir rüya…

‘Neden olmasın’ dedim sonra…

Adı üstünde siyaset…

Siyasette her tür senaryo olur…

Ama bu benim rüyam yine de gerçek olmasın(!)…

Reis yine Cumhurbaşkanı olsun(!)

Ekrem İmamoğlu böyle bir senaryo ile değil, kendi iradesi ile seçilsin…

Bugün Türkiye'de yönetim sistemi yanlış...

Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan kişi bu ülkede kimliğinde TC. yazan herkesin Cumhurbaşkanıdır. Ancak bgün görünen o dur ki, Cumhurbaşkanlığı sıfatında bir tarafsızlık kalmamıştır. Cumhurbaşkanı partisinden ve ittifakından olmayan toplumun her kesimini aşağılayıcı tavırla konuşabiliyor.

Bu sistem varolduğu müddetçe, bugün Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, gelecekte kim olursa olsun, sistem devam ettiği müddetçe, İmamoğlu'da Cumhurbaşkanı olsa aynı sıkıntılar yaşanacak. O da kendi partililerine ve yandaşlarına farklı davranacak, karşı tarafa farklı davranacak.

Bugün sistemi savunan vatandaşlar o gün geldiğinde, "Bu sistem biran önce değiştirilmelidir" diyecektir.

Çünkü bu sistem, devletin tüm kurumlarını da etkisi altında tutabiliyşor. Çünkü ner noktaya atama yetkisine sahip.

Yargı, Emniyet, Askeriye siyasi yapılara alet edilmemeli ve tarafsız iradeyle görev yapabilecek kişilerden oluşmalı...

Yoksa, bugün olduğu gibi, yargının verdiği karara da tepkiler yükseliyor...

Tabi ki yargı önüne gelen her iddiayı araştırıp sorgulayack. Bu görevidir.

Şimdi İmamoğlu ile ilgili yapılan yargılamanın sonucunda ne çıkacak... Merak ediliyor.

Çünkü bu gün sürdürülen soruşturmanın talimatla yapıldığı algısı ortada...

Ben Hakim ve Savcıların ettikleri yemine uyarak doğru karar vereceklerine inanıyorum.

Sonucu göreceğiz...

Türkiye'de Siyasetin geleceği bu gidişte Ekrem İmamoğlu'nun uhdesinde olacaktır.

Türkiye Yönetimini Tayyip Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu alacak gibi görülüyor...