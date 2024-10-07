Siyaset ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bir kişiyle ilgili değerlendirme yaparken, yanlış bulduğumuz söylemini ‘Siyaset yapıyor’ diye değerlendiririz.

Türkiye’de siyasi yapılar gerçekten Siyaset(!) yapıyorlar. Siyasette dil, yönetenlerle yönetilenler arasındaki iletişimi sağlayan ve kitleleri ikna etmede adeta kaba kuvvetin yerine geçen önemli bir silahtır. Bu dil, sadece söze dayalı değildir. Sembol, işaret, mimik, hareket, görüntü, renk ve giyim gibi unsurlar da siyaset dilinin birer aracıdır. Farklı niteliklere sahip olsalar da bu araçların her biri, ortak bir düşüncenin aktarıcısı olarak işlev görürler.

Siyaset ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bir kişiyle ilgili değerlendirme yaparken, yanlış bulduğumuz söylemini ‘Siyaset yapıyor’ diye değerlendiririz.

Siyaset güncel sözlükte: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayıştır.

Arapça kökenli olan bu kavramın anlamı Devlet, yönetme ve yönetim anlamlarına geliyor.

Politika sözlükte: Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esasının bütünüdür.

Mecaz anlamda ise: Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma ve bu yollarla işini yürütmek anlamına gelir.



Günlük görüşme ve konuşmalarımızda, Siyaset kelimesini kim bilir kaç kez duyuyoruz ve aynı zamanda konuşuyoruz.

Türkiye’deki siyasete bir bakalım.

Yerel seçimler ve Genel Seçim yapılalı daha bir yıl olmadan Erken seçim konuşmaya başladık. Bu ülkenin başka bir sorunu yokmuş gibi seçim üzerinde konuşup, milletin zihniyle oynuyoruz.

Bunu yapan bir parti değil, tüm siyasiler bunu konuşuyor. Yani siyasetçilerimiz Siyaset(!) yapıyorlar .

Bakıyoruz Ak Parti CHP’yi karıştırmak için, elindeki iktidar ve medya gücünü de kullanarak, Cumhurbaşkanlığı adaylık kavgası üzerine Siyaset(!) yapıyor. CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı birbirine karşı düşman etmek için yayın yapıyor. Siyaset(!) yayını buna derler. 2002’de tek başına iktidara gelmiş Ak Parti’yi 22 yıldır deviremeyen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk partisi CHP de yerel seçimlerde birinci parti olduktan sonra erken seçim erken seçim deyip duruyor.

Bu işler Siyaset(!) konuşmakla olmuyor. Bunu siyasetçiler olarak hala göremediniz mi. Altyapısını yapın, seçim olacaksa olur. Her parti seçim için evet demek zorunda kalır.

Ama bugün iktidarı da muhalefeti de milletin zihniyle oynayarak, gün geçiriyor.