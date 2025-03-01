Türkiye’da yaklaşık 50 yıldır varlığını sürdüren bölücü terör örgütü PKK ile ilgili talimat İmralı Adası’ndaki Saraydan(!) geldi…

-Silah bırakın, örgütü feshedin…

Evet talimat güzel… Bu talimata uyulursa, Türkiye ve bölge ülkeleri açısından yeni bir dönem başlar.

Terör örgütü bilindiği gibi Kuzey Irak ve Kuzey ve Kuzey Doğu Suriye sınırlarında adeta devlet kurmuş…

Tabi ki PKK’dan Suriye ile ilgili ABD-Türkiye birlikte hareket ettiği sırada PYD/YPG adı altında yeni isimlerle örgütler doğdu. Bunlarda şu anda silahlı varlıklarını sürdürüyor. Hatta bu örgütün elemanları, ABD askerleriyle birlikte tanklarda dolaşıp paçavra bayraklarını salladığı günleri de görmüştük…

Özellikle Kuzey Irak’ta bulunan PKK terör örgütünün arkasında kimler var… Bunları neden düşünüp, tespit edip kamuoyuna açıklamıyoruz.

Bu örgütün arkasında bazı devletler olmasa, bazı ülke ordularında bile bulunmayan silahları nasıl elde edecekler. Bu kadar silah gayri resmi yollardan elde edilemez… Ama veren destekçi ülkeler gayri resmi yoldan verir.

Aslında istihbarat teşkilatlarımız bu ülkeleri de tespit edip kamuoyuna açıklayacağı gibi hesap sormalı…

Bugün gelinen noktada gerçek anlamda bir silah bırakma olursa gerçekten Türkiye açısından da bölge ülkeleri açısından da önemli bir gelişme olacaktır.

Çocuklarını kaybedip dağda arayan o kadar aile var ki, onlarında yüzü gülecek.

Diyelim ki silah bırakma gerçekleşiyor…

Bu Silahlar nereye bırakılacak…

Bu silahların Türk askerine teslim edilmesi gerekir. Teslim edilmeyen durumda silah bırakmanın ciddiyeti tartışılır.

DEM Parti’nin siyasi olarak yaptığı girişimler da takdire değer…

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili “Gelsin TBMM’de DEM Parti Grubu’nda konuşsun Silah Bırakma talimatı versin” sözlerinin ardından terör örgütü PKK ile ilgili başlayan girişim konusunda DEM Parti yöneticileri sıkı çalışmalar yaptılar.

İmralı’ya giderek terörist başı Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmeler sonunda beklenen açıklamanın yapılmasını sağladılar.

Eğer Terör örgütü silah bırakıp, silahları Türk Ordusuna teslim ederse gelişmelerin iyi olacağını düşünüyorum.

Böyle bir anlaşmada, gerekirse silahları teslim ettikten sonra bu teröristlerle ilgili afta gündeme gelebilir.

Ama arka planda neler var, silah bıraktıktan sonra neler yapılmasını isteyecekler bunları da zamanla göreceğiz.

Açılım sürecinde konuşulan bazı konular gündeme gelirse kimse şaşırmasın…

Eyalet Sistemi…

Yine bir Rüya gördüm…

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) başkanı da terör örgütü ile görüşmeler yapıyor. Hatta terör örgütü PKK’nın silahlarını kendilerine teslim etmesi konusunda da girişimlerde bulundukları kulislere yansıyor.

Silahların teslimi ile Türkiye’nin Güneydoğusunda bulunan bazı illeri de içinde alacak şekilde bir eyalet sistemi ile Türkiye’ye katılmayı teklif edecekleri konuşuluyor.

Böyle bir plan gerçek olur mu? Rüyamın gerçek olup olmadığını gelecek gösterecek.

Bilindiği üzere PKK ve diğer Kürt terör örgütleri hepsi Kuzey Irak ve Kuzey Suriye bölgesinde bulunuyor.

Mevcut Irak Kürdistan Bölgesi’nin resmi televizyonunda sunulan hava raporu sırasında ortaya konulan harita çok ilginç . Türkiye’nin Güney Doğusu bu haritada Kürdistan olarak gözüküyor.

Bu Planların ardında bu haritanın gerçek olabileceği bir eyalet öngörüsü ortaya çıkarsa da kimse şaşırmasın. Türk Milleti buna müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasetçilerine güvenmiyorum ama Devlet güçleri bunlara müsaade etmez…

Herşey ülkemiz için… Ne Mutlu Türküm Diyene…