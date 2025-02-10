Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından gerçekleşen ve iki gün sürecek olan 'Halkların Eşit ve Özgür Yaşamı Yolunda Çözüm Barışta' başlıklı Konferansta açıklamalarda bulunan Sebahat Tuncel’in konuşması büyük tepkilere neden oldu. Türkiye’de ikili yönetim olacağını iddia eden Tuncel, bebek katili Öcalan’da umut olduğunu iddia etti.

Terör örgütü PKK'dan yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP )eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan sürece ilişkin, "İkili yönetim olacak, bu çözüm projesidir" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Devlet Bahçeli ile başlayan yeni sürece ilişkin, DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, "İkili yönetim olacak, bu çözüm projesidir" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Eski Milletvekilinin Sosyal Medya'daki bu fotoğrafı da teröristbaşına olan ilgisini gösteriyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) tarafından gerçekleşen ve iki gün sürecek olan 'Halkların Eşit ve Özgür Yaşamı Yolunda Çözüm Barışta' başlıklı konferansa katılan DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, çözüm sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'İKİLİ YÖNETİM OLACAK'

Sebahat Tuncel, Bahçeli’nin başlattığı sürece ilişkin, "Kürtler kendi kendini yönetecek. Ama cumhuriyette de yerini alacak. İkili yönetim olacak. Bu çözüm projesidir. Bu ayrıştıran değil birleştiren bir projedir. Asıl ayrıştıran proje Kürtleri reddeden projedir. Bayram değil seyran değil Devlet Bahçeli neden Öcalan’a çağrı yaptı? Çünkü Orta Doğu meselesi var. Bu defa olacaksa Sayın Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesi sonrasında bir süreç başlar. Kürtlerin hakları pazarlık konusu dahi edilemez. Devlete, Erdoğan ve Bahçeli’ye değil, Sayın Öcalan’a bakın. Umut orada” dedi.

NELER YAŞANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışında bulunarak başlatılan süreç, ‘DEM ve Öcalan İmralı’da görüşsün’ çağrısıyla farklı boyut kazandı. Bu noktada DEM heyeti İmralı’da teröristbaşı ile görüşmüştü. Son olarak Bahçeli’nin ‘Beklenen çağrı bir an önce yapılmalı” demişti.

İmralı sürecine ilişkin geçtiğimiz günlerde DSG Komutanı terörist Mazlum Abdi, verdiği bir röportajda, “Tüm Suriyeliler gibi biz de ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz. Merkezi olmayan bir devlet istiyoruz özerklik değil” demişti.