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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

M.Knın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, 02 T 0075 plakalı taksiyi kullanan Muhittin Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol ortasındaki direğe çarptı.

Adıyaman'da eski Valilik binası önünde meydana gelen trafik kazasında taksi sürücüsü yaralandı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da eski valilik binası önünde meydana gelen trafik kazasında bir taksi sürücüsü yaralandı.