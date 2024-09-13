Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Terör yuvalarına yönelik başarılı operasyonlarını sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak’ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara’da 10, Hakurk’ta 6 ve Kandil’de 3 terörist olmak üzere toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceğinin altı çizildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1834544041343565993