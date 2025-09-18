İçişleri Bakanlığı, terör suçlarıyla ilgili bilgi sağlayan kişilere ödül verilecek listeleri güncelledi. Aralarında Düzce'den de isimlerin olduğu görülen "kırmızı" listede yer alanlar için 20 milyon TL, "turuncu" için 8 milyon TL, "sarı" için 4 milyon TL ödül sunulacak.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, terör suçlarının ortaya çıkarılması, delillerin ele geçirilmesi ve faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüllere ilişkin güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, listelerde yer alan kişilerin yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara, kategorilere göre belirlenen miktarlarda ödül verileceğini duyurdu.

“Kırmızı, turuncu, sarı ve gri” kategorilerinden oluşan listede, Düzce’den de isimlerin bulunduğu görüldü.

Kırmızı kategoride yer alanlara yönelik bilgilerde, Hamza Sevinç (1972, FETÖ/PDY) ismi dikkat çekti. Bu kategorideki kişiler için 20 milyon TL’ye kadar ödül verileceği bildirildi.

Turuncu listede ise Ziyaeddin Eren (1972, FETÖ/PDY) yer aldı. Bu kategorideki ihbarlar için 8 milyon TL’ye kadar ödül öngörülüyor.

Sarı listede ise Ali Matur (1983, FETÖ/PDY) ve Akif Keskin (1977, FETÖ/PDY) isimleri yer aldı. Bu kategoride 4 milyon TL’ye kadar ödül verileceği belirtildi.