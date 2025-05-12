MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK kongresinin ardından kendini feshettiğini duyurdu.

Kongrenin 5-7 Mayıs arasında toplandığı açıklanmıştı. Örgüt PKK adıyla yürütülen çalışmaların sonlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Kürt-Türk ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır" denildi. Terör örgütünün silah bırakma kararını açıkladığı duyuruda, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere Meclis'te temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

DEM PARTİ MYK'SINI TOPLADI

Terör örgütünün açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği DEM Parti bugün MYK toplantısı gerçekleştiriyor.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kongre Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık Kürt sorununu çözmek için, demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" dedi.

İMRALI HETETİ ÜYESİ BULDAN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

DEM Parti milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, "Hayırlara vesile olsun. Barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, "Bugün Merkez Yürütme Kurulumuz (MYK) toplanıyor. Bu toplantının ardından daha kapsamlı bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, PKK'nin fesih açıklaması yeni bir dönemin kapısını aralamıştır... Herkesin elini taşın altına koyması, karşılıklı güveni artıracak adımların atılması ve yasal zemine dair somut düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor... Silahların nereye bırakılacağı, sürecin teknik boyutu gibi konular DEM Parti'nin dışında. Bu tür detaylar, örgüt, Sayın Öcalan ve devlet arasında yürütülen görüşme ve müzakere süreçlerinin parçasıdır. DEM Parti olarak biz bu sürecin dışında yer alıyoruz. Sürecin teknik boyutu kurulacak mekanizmalarla yürütülecektir. Biz ise yasal ve siyasal zeminlerde görev almaya hazırız. Bu teknik konular tamamen bizim dışımızdadır." değerlendirmesini yaptı.



FESİH KARARININ ARDINDAN DİYARBAKIR'DA HALAY

Terör örgütünün silah bırakarak fesih kararını açıklamasının ardından Diyarbakır'da sokaklarda halay çekildi. Halay çekenlerin arasında CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.