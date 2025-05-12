Hibe ve Proje Belediyesi Gürsu Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı hibelerle temin edilen iki adet aracı bünyesine kattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi, hazırladığı projeler ve kazandığı hibelerle Türkiye’ye adını duyurmaya devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında, Bakanlık tarafından Gürsu Belediyesi’ne hibe olarak iki adet araç verildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sayın Bakanımız Murat Kurum’a öncelikle bizlere sağladığı bu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. İki adet aracımızı Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere teslim aldık. Hem Bakanlığımıza hem de Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.