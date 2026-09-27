İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karaburun Tepeboz'da küçük ölçekli balıkçılar, mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya geldi. Balıkçı barınağında dip tarama ve dayanıklı beton uygulamasını değerlendiren Tugay, çocukların futbol sahası talebine de destek sözü verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karaburun'da S.S. Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret ederek küçük ölçekli balıkçılarla bir araya geldi. 34 ortağı bulunan kooperatifte balıkçıların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Tugay, kıyı ilçelerinde küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Tepeboz Mahallesi Muhtarı Mihriban Vatansever ve S.S. Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Recep Haskan da mahalle sakinleri ile balıkçıların taleplerini Tugay'a iletti.



S.S. Tepeboz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Recep Haskan, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin küçük ölçekli balıkçılar açısından önemine dikkat çekerek, 'Her yaptığınız yatırım bizim için değerli. Balıkçılarımıza ücretsiz olarak buz veriyoruz. Biz sizin sayenizde kıyı balıkçısını desteklemeye çalışıyoruz' dedi. Balıkçıların taleplerini dinleyen Tugay, kıyı balıkçılığının korunmasının ve sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine değinerek, 'İyi balıkçılık hepimiz için çok kıymetli' dedi.



LİMANDA DİP TARAMA GÜNDEMDE

Ziyarette, Tepeboz Balıkçı Barınağı'nın ihtiyaçları da ele alındı. Liman içinde dip taraması yapılması ve ihtiyaç duyulan bölümlerde deniz suyunun yıpratıcı etkisine karşı tuzlu suya dayanıklı beton kullanılması gündeme geldi. Tugay, balıkçıların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik talepleri yerinde inceleyerek yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Tepeboz ziyaretinin en renkli anları ise mahalledeki çocuklarla yaşandı. 11-13 yaşlarındaki Aziz Bekçi, Bülent Güçer, Can Çakmak ve Hüseyin Kemal İnanç, Başkan Tugay'ın yanına gelerek mahallede futbol oynayabilecekleri bir alan istediklerini söyledi. 'Nerede oynasak kızıyorlar. Futbol sahası istiyoruz' diyen çocukları dinleyen Tugay, taleplerine kayıtsız kalmadı. Karaburun Belediyesi'nin uygun bir yer göstermesi halinde alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için destek vereceklerini söyledi.

Çocuklar ise Başkan Tugay'ın sözünü serçe parmaklarıyla pekiştirdi. Tugay'ın çocuklarla serçe parmaklarını kenetleyerek sözleşmesi renkli görüntüler oluşturdu. Saha talebini ısrarla dile getiren çocuklardan birine Tugay da gülerek, 'Tuttuğunu koparıyor' dedi. Sohbetin ardından çocuklara futbol ve basketbol topu hediye eden Tugay, saha talebinin karşılanması için Karaburun Belediyesi'nin de uygun alan konusunda destek vereceğini belirtti.



MUHTAR VATANSEVER MAHALLENİN TALEPLERİNİ ANLATTI

Tepeboz Mahallesi Muhtarı Mihriban Vatansever de mahalle sakinlerinin ve üreticilerin yaşadığı sorunları Başkan Tugay'a aktardı. İki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Vatansever, bölgede zeytin üreticilerinin hasat döneminde karşılaştığı sıkıntıları da anlatarak destek talebinde bulundu. Tugay, mahalleden gelen talepleri dinleyerek yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesini istedi. Karaburun temaslarında bölgenin tarımsal üretimi de gündeme geldi. Küçükbahçe'de mandalina üreticilerinin yaşadığı sorunları dinleyen Başkan Tugay, mandalina üreticilerini rahatlatacak çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Balıkçı barınağındaki ihtiyaçlardan kıyı balıkçılığına, zeytin ve mandalina üreticilerinden çocukların spor alanı talebine kadar pek çok başlığın konuşulduğu ziyaret, Başkan Tugay'ın Tepeboz sakinleriyle sohbetinin ardından sona erdi.