Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle düzenlenen Diyarbakır Kitap Fuarı, 26 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında kitapseverleri Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10'uncu kez ağırlıyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Kitap Fuarı 10. yılında kapılarını kitapseverlere açtı. 26 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, Diyarbakır'ın ve bölgenin kültür ve edebiyat hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Panel, söyleşi, imza günü ve atölyelerin yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerin de yer aldığı fuar, farklı yaş gruplarına yönelik zengin bir program sunuyor. Tiyatro gösterileri, müzik ve şiir dinletileri gibi ile 76 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan fuarda; edebiyat, tarih, kültür, sanat, eğitim ve toplumsal konular; yazar, akademisyen, sanatçı ve farklı alanlardan konuklar tarafından ele alınıyor.

Törende konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Diyarbakır Kitap Fuarı'nın on yıllık yolculuğuna dikkat çekerek, 'Kitap fuarını onuncu kez Diyarbakır'da açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk yıldan bugüne 1.5 milyonun üzerinde ziyaretçiye ve yaklaşık 1.300 katılımcıya ev sahipliği yaptık. Kitapları kitapseverlerle, yazarları, şairleri ve sanatçıları okurlarla buluşturduk. Onuncu buluşmamızda da bu birlikteliği sürdürmenin heyecanını yaşıyoruz, bu sene de kitapseverlerin yoğun katılımıyla dolu dolu bir fuar dönemi geçirmeyi hedefliyoruz' dedi ve Diyarbakır Kitap Fuarı'na 10 yıldır kesintisiz katılım sağlayan Doğan Kitap, İletişim Yayınları, Nûbihar, Pegasus Yayınları, Timaş Yayınları, Yapı Kredi Yayınları ve Yordam Kitap'a bu anlamlı birlikteliğin anısına teşekkür plaketlerini takdim etti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ise, Diyarbakır'da, böylesine güçlü bir tarih ve kültür birikiminin içinde kitaplar için bir araya gelmek başlı başına çok anlamlı olduğunu belirterek, 'Biz yayıncılar fuarları, şehir içinde kurulan kültür adacıkları olarak görüyoruz. Fuarlar okuma kültürünün oluştuğu ve büyüdüğü, yazarla okurun karşılaştığı, genç bir insanın belki de hayatında ilk kez bir yayıncıyla, yazarla ya da çevirmenle konuştuğu önemli buluşma alanları. Diyarbakır Kitap Fuarı'nın şehrin kültürel hayatında her yıl daha güçlü bir yer edinmesini, diliyorum' dedi.

Kürt Yayıncılar Birliği Başkanı Jêhat Rojhilat, 'Şu anda 27 üyemiz ile fuara katılmış bulunuyoruz, fuarın iyi geçmesini diliyoruz, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz, Türk Yayıncılar Birliği Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyoruz, kendilerinin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz' dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, 'Bazı fuarlar kentlere yakışır ve o kentle birlikte alınır. Kitap fuarı da Diyarbakır için tam da böyle bir yere sahip. Mezopotamya'nın, Kuzey Mezopotamya'nın merkezi Diyarbakır'da kitap fuarının olmaması kentimiz için önemli bir eksiklik olurdu. Bu nedenle Kitap Fuarı'nı gerçekleştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz.' diye konuştu.