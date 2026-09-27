İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır'ın Kızıloba, Arıkbaşı ve Havuzbaşı mahallelerini ziyaret ederek yurttaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinleyen Tugay, ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır'da Kızıloba, Arıkbaşı ve Havuzbaşı mahallelerini ziyaret etti. Kızıloba'da kahvehane ve işletmeleri ziyaret eden Tugay, yurttaşların talep ve önerilerini dinledi.

Fidancılık yapan üreticilerle bir araya gelerek üretim süreçleri hakkında bilgi alan Başkan Tugay, Arıkbaşı Mahallesi'nde Bayındırlı muhtarlarla buluşarak mahallelerin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Programını Havuzbaşı Mahallesi'nde sürdüren Başkan Tugay, köy kahvehanesinde yurttaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, çocuklara hediye vererek sohbet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahallede sosyal inceleme ve talep toplama çalışması gerçekleştirdi. Başkan Tugay'a saha ziyaretinde Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu eşlik etti.

YANGINLARDA CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Başkan Tugay ve belediye ekipleri, yurttaşları yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgilendirdi. Ziyaretlerde, yaz aylarında Bayındır'ın farklı mahallelerinde meydana gelen yangınlar da gündeme geldi. Yurttaşlar, yangınlarda can ve mal kaybı yaşanmamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek yürütülen çalışmalar nedeniyle Başkan Tugay'a teşekkür etti.