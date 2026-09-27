Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kapanış konseriyle sona erdi.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin gitar dalındaki en uzun soluklu festivali olma özelliğini taşıyan etkinlik, üç gün boyunca dünyaca tanınan gitaristleri Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.

Festivalin sanat yönetmenliğini klasik gitarın önemli virtüözlerinden Ahmet Kanneci üstlenirken, kapanış gecesinde İspanyol klasik gitar geleneğinin önemli temsilcilerinden David Martinez Garcia sahne aldı. Konseri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da takip etti.

BAŞKAN UYSAL'DAN 15 YILLIK FESTİVALE TEŞEKKÜR

Başkan Uysal, kapanış konuşmasında festivalin 15 yıldır kesintisiz olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Kentlerin kültür ve sanat alanında süreklilik göstermesinin değerli olduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu:

'15 yıldır bu festivali sürdürüyor olmak, Muratpaşa'nın da böyle bir çalışmaya sahip çıkması harika bir şey. Şehirlerin standartları çok kıymetli. Bütün işlerimizin aşağı yukarı aynı standartta, aynı şekilde devam etmesini önemsiyoruz. 15'inci gitar festivalimiz kutlu olsun. Buraya gelen bütün sanatçılarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.'

Uysal, festivalin bugünlere gelmesinde emeği bulunan sanat yönetmeni Ahmet Kanneci'ye, ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği ve Dernek Başkanı Yıldırım Şimşek'e, ayrıca festivali 15 yıldır takip ederek sahip çıkan sanatseverlere teşekkür etti.

DÜNYACA TANINAN GİTARİSTLER ANTALYA'DA BULUŞTU

Festivalin açılış gecesinde, müzik yolculuğuna Ahmet Kanneci'nin öğrencisi olarak başlayan klasik gitarist ve akademisyen Eren Süalp sahne aldı. Uluslararası yarışmalarda elde ettiği birinciliklerle adını duyuran Süalp'in ardından, yarışmalarda art arda kazandığı birinciliklerle öne çıkan Fransız klasik gitarist Edith Pageaud da sanatseverlerle buluştu.

Festivalin kapanış konserinde ise David Martinez Garcia sahne aldı. Garcia, İspanyol klasik gitar geleneğinin önemli eserlerini Antalyalı sanatseverler için seslendirdi. Konserin ardından Başkan Uysal, Garcia'ya plaket takdim etti.